Tennis: Matteo Berrettini, un 2022 da vivere come giocatore ormai affermato (Di martedì 14 dicembre 2021) ATP Cup, Australian Open, Rio, Acapulco. La prima parte del 2022 di Matteo Berrettini appare ormai definita in modo particolarmente chiaro. Il romano, per il terzo anno di fila, comincia la stagione con i galloni di giocatore tra i più importanti del circuito ATP. Gli danno ragione i risultati del 2021: finale a Wimbledon, finale a Madrid, quarti al Roland Garros, quarti agli US Open, e delle ATP Finals di fatto sfumate per un infortunio che gli ha chiuso la stagione senza il lieto fine che avrebbe meritato. Il romano, ripresa la via della preparazione una volta chiuso il conto con il terzo infortunio serio dell'anno, è ora atteso da un inizio di anno in cui avrà da difendere i punti di varie belle vittorie nella competizione a squadre dell'ATP. Non facilissimo per diversi motivi: l'Italia è nel girone ...

