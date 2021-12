Scritte No Vax sui muri della scuola media Ellero di Udine (Di martedì 14 dicembre 2021) Nella notte sono state realizzate con una bomboletta spray delle Scritte con messaggi conto il vaccino sui muri esterni della scuola media Ellero in Via Divisione Julia a Udine. Le Scritte recitano messaggi come “il vaccino uccide” “il vero virus è il nazismo” “salva tuo figlio” “governo nazista” “il vax uccide” “il vaccino uccide”.la persona o le persone che hanno imbrattato i muri della scuola si sono poi firmati con una W dentro un cerchio. Indagini in corso per scoprire l’autore dell’imbrattamento. Le Scritte sono state realizzate proprio nel giorno in qui parte la prenotazione per i vaccini alla fascia d’età tra i 5 e gli 11 anni. Leggi su udine20 (Di martedì 14 dicembre 2021) Nella notte sono state realizzate con una bomboletta spray dellecon messaggi conto il vaccino suiesterniin Via Divisione Julia a. Lerecitano messaggi come “il vaccino uccide” “il vero virus è il nazismo” “salva tuo figlio” “governo nazista” “il vax uccide” “il vaccino uccide”.la persona o le persone che hanno imbrattato isi sono poi firmati con una W dentro un cerchio. Indagini in corso per scoprire l’autore dell’imbrattamento. Lesono state realizzate proprio nel giorno in qui parte la prenotazione per i vaccini alla fascia d’età tra i 5 e gli 11 anni.

