Pontecagnano Faiano, al lavoro con il green pass di un altro: doppia multa (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Pontecagnano Faiano (Sa) – doppia sanzione e multa per un hotel ristorante situato a Pontecagnano Faiano dove i carabinieri hanno scoperto e denunciato perché ha mostrato il green pass di un’altra persona, nell’ambito di un controllo anti covid, un banconista di 26 anni, G.S.M. . La multa ha naturalmente colpito anche il titolare al quale spettava il controllo sul regolare possesso della certificazione obbligatoria per lavorare. Sarà la Prefettura di Salerno a decidere su un’eventuale sospensione dell’attività. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) –sanzione eper un hotel ristorante situato adove i carabinieri hanno scoperto e denunciato perché ha mostrato ildi un’altra persona, nell’ambito di un controllo anti covid, un banconista di 26 anni, G.S.M. . Laha naturalmente colpito anche il titolare al quale spettava il controllo sul regolare possesso della certificazione obbligatoria per lavorare. Sarà la Prefettura di Salerno a decidere su un’eventuale sospensione dell’attività. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Pontecagnano Faiano Musica salernitana in lutto: scompare il Prof. Mario Giovagnoli Il mondo della musica salernitana a lutto per la scomparsa del Prof. Mario Giovagnoli. Non solo Pontecagnano Faiano, dove Mario risiedeva ma anche Salerno e la provincia piangono la morte del 69enne frontman del gruppo Poa 69 e leade musicale delle Sagome. Centinaia i messaggio di cordoglio ...

10eLotto, a Pontecagnano centrata una vincita da 30mila euro Il 10eLotto premia la Campania: nel concorso dell'11 dicembre, come riporta Agipronews, un giocatore di Pontecagnano Faiano , ha centrato una vincita di 30mila euro con un 8 Doppio Oro.

Carabinieri, rogo a Montecorvino e Green Pass irregolare a Pontecagnano: i dettagli Due operazioni dei Carabinieri che questa mattina hanno seguito lo spegnimento di un incendio a Montecorvino e rilevato irregolarità in un hotel di Pontecagnano circa le normative anti-covid ...

