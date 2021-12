Osimhen, sarà un rientro beffa per il Napoli e Spalletti? (Di martedì 14 dicembre 2021) La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sulle condizioni di Victor Osimhen. Il bomber nigeriano migliora costantemente, ormai da qualche giorno corre a Castel Volturno senza maschera. Osimhen Napoli Coppa d’Africa Maschera in carbonio e kevlar che, però, sarà fondamentale indossare al suo rientro in campo, e Osimhen non ha ancora ricevuto il permesso dei medici. Probabilmente, così come Koulibaly, l’attaccante del Napoli tornerà nella lista dei convocabili ad inizio gennaio, ossia in concomitanza dell’inizio della Coppa d’Africa. Il giocatore partirà con la Nigeria, e tornerà a disposizione di Spalletti solo a metà febbraio. Leggi su spazionapoli (Di martedì 14 dicembre 2021) La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sulle condizioni di Victor. Il bomber nigeriano migliora costantemente, ormai da qualche giorno corre a Castel Volturno senza maschera.Coppa d’Africa Maschera in carbonio e kevlar che, però,fondamentale indossare al suoin campo, enon ha ancora ricevuto il permesso dei medici. Probabilmente, così come Koulibaly, l’attaccante deltornerà nella lista dei convocabili ad inizio gennaio, ossia in concomitanza dell’inizio della Coppa d’Africa. Il giocatore partirà con la Nigeria, e tornerà a disposizione disolo a metà febbraio.

