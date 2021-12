Omicron, contagi in aumento: cosa potremo fare (e cosa no) a Natale e Capodanno, dai viaggi alle cene (Di martedì 14 dicembre 2021) La buona notizia è che per Natale e Capodanno avremo molta più libertà di movimento e di andare a trovare i nostri cari rispetto allo stesso periodo del 2020. La cattiva è... Leggi su ilmattino (Di martedì 14 dicembre 2021) La buona notizia è che peravremo molta più libertà di movimento e di andare a trovare i nostri cari rispetto allo stesso periodo del 2020. La cattiva è...

Advertising

Adnkronos : Variante #Omicron Gb, 'contagi raddoppiano ogni due giorni'. - Adnkronos : Allarme #Oms: 'Tsunami di contagi: governi agiscano subito'. #Covid. - fattoquotidiano : Covid, in Inghilterra poco meno di 60mila nuovi contagi: è il nuovo record da gennaio. “E a Londra la variante Omic… - sveva02304073 : RT @ciuchino66: Scelte scellerate come quelle di @renatobrunetta di cancellare lo #smartworking nella PA stanno favorendo l’impennata dei c… - ciuchino66 : Scelte scellerate come quelle di @renatobrunetta di cancellare lo #smartworking nella PA stanno favorendo l’impenna… -