L’incantevole abito di Zendaya alla première di Spider-Man è decisamente a tema

(Di martedì 14 dicembre 2021) Nella serata del 13 dicembre il Regency Village Theater di Los Angeles ha ospitato lamondiale di-Man: No Way Home, il nuovo attesissimo film Marvel. A catturare l’attenzione è stata soprattutto: l’attrice 25enne è la co-protagonista della pellicola, nei panni di Michelle Jones, al fianco del fidanzato Tom Holland, volto del supereroe ormai dal 2015. E non si può certo dire che la giovane diva non abbia scelto un look acon la serata. Per la prima del film, l’attrice ha infatti sfilato sul red carpet con uncolor nude, dall’effetto see-through, e interamente ricamato con ragnatele di lustrini neri. Un look da vera-Woman. Il vestito è dato disegnato e creato per lei da Pierpaolo Piccioli, il direttore creativo della maison Valentino: lungo ...