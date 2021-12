Eventi di Natale e Capodanno cancellati a causa dei contagi (Di martedì 14 dicembre 2021) . Il Covid fa saltare di nuovo i festeggiamenti di fine anno. Feste di fine anno ancora rovinate dalla pandemia di Covid. Il ritmo crescente dei contagi e la diffusione della nuova variante Omicron, che preoccupa le autorità sanitarie, stanno portando a una serie di cancellazione L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 14 dicembre 2021) . Il Covid fa saltare di nuovo i festeggiamenti di fine anno. Feste di fine anno ancora rovinate dalla pandemia di Covid. Il ritmo crescente deie la diffusione della nuova variante Omicron, che preoccupa le autorità sanitarie, stanno portando a una serie di cancellazione L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

SkyTG24 : Natale, cosa fare a Firenze: feste ed eventi da non perdere - enpaonlus : Sanremo: l'Enpa organizza anche per quest'anno il contest fotografico per le feste di Natale - … - LazioEventi : Tornano ad Ariccia, comune dei Castelli Romani in provincia di Roma, le luminarie di Natale all’interno del giardin… - tuttoggi : 'Un Natale di quartiere' si svolgerà martedì 14 dicembre, a partire dalle ore 16.00, presso il centro sociale Polym… - fabiolabrignone : RT @QdSit: Saranno delle festività all’insegna degli eventi e della cultura quelle che aspettano siciliani e turisti nelle prossime settima… -