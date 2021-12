Venti esperti a confronto su emergenza sanitaria e intelligenza artificiale (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma – Mida Academy, l’associazione nata dall’ambizioso progetto di un gruppo di giuristi, medici e ricercatori scientifici sull’intelligenza artificiale e la sua applicazione nell’ambito sanitario, attraverso il proprio Science Center, ha organizzato il primo Symposium GM20 – 2021 che si terrà il 15 dicembre, alle 16.30, alla Domus Australia, in via Cernaia 14 B a Roma. ‘Venti Luminari’, in presenza e in diretta streaming, si confronteranno sui temi dell’emergenza sanitaria, delle innovazioni tecnologiche, delle problematiche nell’epoca post pandemia e della futura digitalizzazione, ricerca scientifica e prevenzione, tutti fattori d’impatto per l’economia del Paese. L’obiettivo sarà quello di sviluppare soluzioni innovative che siano da supporto al Pnrr attraverso la voce di chi è sul campo. “Con ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma – Mida Academy, l’associazione nata dall’ambizioso progetto di un gruppo di giuristi, medici e ricercatori scientifici sull’e la sua applicazione nell’ambito sanitario, attraverso il proprio Science Center, ha organizzato il primo Symposium GM20 – 2021 che si terrà il 15 dicembre, alle 16.30, alla Domus Australia, in via Cernaia 14 B a Roma. ‘Luminari’, in presenza e in diretta streaming, si confronteranno sui temi dell’, delle innovazioni tecnologiche, delle problematiche nell’epoca post pandemia e della futura digitalizzazione, ricerca scientifica e prevenzione, tutti fattori d’impatto per l’economia del Paese. L’obiettivo sarà quello di sviluppare soluzioni innovative che siano da supporto al Pnrr attraverso la voce di chi è sul campo. “Con ...

