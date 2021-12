Stellantis | svolta green ad un passo Elkann | “Entro dieci anni…”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Una transizione elettrica all’insegna del. Ecco il nuovo obiettivo, da qui aanni, perche vorrebbe vendere in Europa il 70% della auto in modalità sostenibile. Ibride o elettriche, le nuove auto che metterà sul mercato il gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA aiuteranno il Pianeta abbassando le emissioni nocive. Parola del presidente John. LadiEcco le parole del presidente John: “Nei prossimi cinque anni a sostegno della strategia di elettrificazione dei suoi modelli, il Gruppospenderà 30 miliardi di euro – ha spiegato– nel giro di 10 anni, il 70% delle autovendute in Europa sarà ibrida plug-in o ...

Ecco le parole del presidente John Elkann: "Nei prossimi cinque anni a sostegno della strategia di elettrificazione dei suoi modelli, il Gruppo Stellantis spenderà 30 miliardi di euro – ha spiegato ...