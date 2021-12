Soleil Sorge | ex naufraga contro di lei | “allontanata da diversi ristoranti | i suoi condomini hanno festeggiato quando se n’è andata”

Leggi su biccy

(Di lunedì 13 dicembre 2021)non ha certamente un carattere facile, eppure il racconto di Viviana Bazzani, exde L’Isola dei Famosi (ha partecipato alla stessa edizione di Miriana Trevisan, casualità), risulta quantomeno un po’ romanzato, ma andiamo per gradi. Commentando le vicissitudini dei vipponi dentro la casa del GF Vip direttamente dal suo profilo TikTok, Viviana Bazzani ha rivelato chea Milano “non è amata”, che è stata “da” e che addirittura ilei ha cambiato casa, “fatto la ola ed il trenino sulle scale”., l’attacco di Viviana Bazzani Ovviamente la signora Bazzani, come se fossimo in ...