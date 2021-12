Siena deferito | la società non ci sta | “Abbiamo operato in piena trasparenza e correttamente”

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Il, squadra che milita nel girone B della Serie C, annuncia di aver ricevuto dalla Procura Federale della Figc “un deferimento relativo all’ipotesi di un ‘mancato rispetto della normativa federale in relazione all’acquisizione di partecipazioni societarie dellaAcn1904 srl’. Laha già dato mandato al proprio legale, avvocato Massimo Carignani, di acquisire tutta la documentazione necessaria per rispondere immediatamente e nelle sedi opportune alle accuse di violazione rivolte”. Il presidente del, Armen Gazaryan , ha commentato: “Siamo accusati di non aver presentato una dichiarazione bancaria conforme alla normativa Noif. Si tratta di una questione prettamente burocratica legata a normative federali. Nel nostro caso il documento richiesto, scritto in inglese, non è ...