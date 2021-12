Nuova Caledonia vota No all'indipendenza dalla Francia, tra le proteste (Di lunedì 13 dicembre 2021) Non c’erano dubbi che il “No” avrebbe vinto, ma il 96,49% di voti contrari all’indipendenza dalla Francia - anche nella Nuova Caledonia che per altre 2 volte negli ultimi 4 anni aveva ribadito lo stesso rifiuto - appare schiacciante.Soltanto il 3,51% di votanti ha risposto sì alla domanda “Volete che la Nuova Caledonia acceda alla piena sovranità e diventi indipendente?”, ma la partecipazione è stata da record minimo: 43,90%. Il voto è stato infatti disertato dagli indipendentisti, che avevano annunciato il boicottaggio a causa dell’impossibilità di organizzare “una campagna equilibrata” a causa dell’epidemia. Delusi dall’atteggiamento di Parigi - che non aveva voluto saperne di un rinvio al settembre 2022 - gli indipendentisti hanno già fatto sapere ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) Non c’erano dubbi che il “No” avrebbe vinto, ma il 96,49% di voti contrari all’- anche nellache per altre 2 volte negli ultimi 4 anni aveva ribadito lo stesso rifiuto - appare schiacciante.Soltanto il 3,51% dinti ha risposto sì alla domanda “Volete che laacceda alla piena sovranità e diventi indipendente?”, ma la partecipazione è stata da record minimo: 43,90%. Il voto è stato infatti disertato dagli indipendentisti, che avevano annunciato il boicottaggio a causa dell’impossibilità di organizzare “una campagna equilibrata” a causa dell’epidemia. Delusi dall’atteggiamento di Parigi - che non aveva voluto saperne di un rinvio al settembre 2022 - gli indipendentisti hanno già fatto sapere ...

Advertising

soteros1 : RT @GiulioTerzi: La Nuova Caledonia vota No all'indipendenza dalla Francia - HuffPostItalia : Nuova Caledonia vota No all'indipendenza dalla Francia, tra le proteste - franciscusedda : RT @ainnantis: 'Per noi questo non è il terzo referendum. Riteniamo che in termini di legittimità giuridica e politica ci siano solo due re… - Marco1999Busa : RT @MediasetTgcom24: Referendum, la Nuova Caledonia vota 'No' all'indipendenza dalla Francia #nuovacaledonia - RitaamariaB : RT @ainnantis: 'Per noi questo non è il terzo referendum. Riteniamo che in termini di legittimità giuridica e politica ci siano solo due re… -