Moncalieri | la magia del Natale tra videomapping e presepi

(Di lunedì 13 dicembre 2021) . Tutte le informazioni utili. Le città d’Italia hanno cominciato a illuminarsi a festa per l’imminente arrivo del. Dalle tradizionali luminarie, con fili e stelle di luci, agli alberi scintillanti fino alle più moderne tecniche di, con le loro proiezioni e i giochi di luce L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Moncalieri magia

Al centro dell'azione la notte di Natale, la, i sogni e il senso di smarrimento di Clara in ... Città di Torino, Città di, Città di Vigliano Biellese, Città di Verbania, Città di Cuneo ...La città disi colora delladel Natale . Dopo l'illuminazione delle vie del centro avvenuta la sera del 1° dicembre , seguita il giorno seguente dalla inaugurazione di ' Natale in controluce al ...Cosa dovete sapere se avete in programma di visitare Moncalieri a Natale: lo spettacolo tra videomapping, presepi e tanti eventi ...La città di Moncalieri si colora della magia del Natale. Le classiche luminarie natalizie incontrano l’innovativo videomapping, che ogni giorno e fino alla fine delle festività animerà Piazza Vittorio ...