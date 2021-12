LIVE Italia-Corea del Sud 1-5, Preolimpico curling 2021 in DIRETTA: le asiatiche rubano la mano nel quinto end (Di lunedì 13 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.19 La Corea del Sud ruba la mano a Constantini e compagne nel quinto end marcando un punto, Italia-Corea del Sud 1-5. 20.10 Negli altri match il Giappone accorcia sulla Scozia (3-2) mentre sia Germania che Lettonia sono avanti 4-2 rispettivamente su Turchia e Repubblica Ceca. 20.07 Quarto end nullo, le azzurre tengono dunque il vantaggio dell’ultima stone anche per la quinta ripresa, Italia-Corea del Sud 1-4. 19.57 Questi i risultati delle altre gare dopo il terzo end: Scozia-Giappone 3-0, Germania-Turchia 4-1, Lettonia-Repubblica Ceca 3-2. 19.54 Altri due punti marcati dalla Corea de Sud che si porta sul 4-1 dopo tre end. 19.43 L’Italia è già dunque ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.19 Ladel Sud ruba laa Constantini e compagne nelend marcando un punto,del Sud 1-5. 20.10 Negli altri match il Giappone accorcia sulla Scozia (3-2) mentre sia Germania che Lettonia sono avanti 4-2 rispettivamente su Turchia e Repubblica Ceca. 20.07 Quarto end nullo, le azzurre tengono dunque il vantaggio dell’ultima stone anche per la quinta ripresa,del Sud 1-4. 19.57 Questi i risultati delle altre gare dopo il terzo end: Scozia-Giappone 3-0, Germania-Turchia 4-1, Lettonia-Repubblica Ceca 3-2. 19.54 Altri due punti marcati dallade Sud che si porta sul 4-1 dopo tre end. 19.43 L’è già dunque ...

Advertising

rtl1025 : ?? A @XFactor_Italia i @coldplay hanno incontrato i @thisismaneskin, una grandissima emozione ?? 'Li amiamo tantissi… - rtl1025 : ?? I @coldplay are my Universe ?? ?? RTL 102.5 è la radio di @XFactor_Italia Per seguire in diretta #XF2021 ??… - RadioItalia : A Radio Italia Live Sangiovanni ha raccontato com'è cambiata la sua vita in quest'ultimo anno! Clicca qui per veder… - rita_tor : RT @RadioItalia: Ascoltiamo “In due minuti”. Marco live a Radio Italia! @mengonimarco #mengoniradioitalia - cuorebatticuore : RT @RadioItalia: Ascoltiamo “In due minuti”. Marco live a Radio Italia! @mengonimarco #mengoniradioitalia -