LIVE Italia-Corea del Sud 0-0, Preolimpico curling 2021 in DIRETTA: inizia il match a Leeuwarden (Di lunedì 13 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.00 La Corea del Sud conquista il martello e sarà dunque di mano in questo primo end dove avrà a disposizione l’ultima stone. 18.55 Cinque minuti all’inizio del match di Leeuwarden, dove l’Italia andrà a caccia di una piccola impresa con la temibile compagine asiatica. 18.50 Questi gli schieramenti iniziali, Italia: Stefania Constantini (Skip), Marta Lo Deserto, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli; Corea del Sud: Kim Eun-Jung (Skip), Kim Kyeong-Ae, Kim ChoHi, Kim Seon-Yeong. 18.45 Queste le altre partite in programma alle 19.00 a Leeuwarden (Paesi Bassi): Scozia-Giappone Germania-Turchia Lettonia-Repubblica Ceca 18.40 Questa la classifica del torneo femminile fino a qui, ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.00 Ladel Sud conquista il martello e sarà dunque di mano in questo primo end dove avrà a disposizione l’ultima stone. 18.55 Cinque minuti all’inizio deldi, dove l’andrà a caccia di una piccola impresa con la temibile compagine asiatica. 18.50 Questi gli schieramentili,: Stefania Constantini (Skip), Marta Lo Deserto, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli;del Sud: Kim Eun-Jung (Skip), Kim Kyeong-Ae, Kim ChoHi, Kim Seon-Yeong. 18.45 Queste le altre partite in programma alle 19.00 a(Paesi Bassi): Scozia-Giappone Germania-Turchia Lettonia-Repubblica Ceca 18.40 Questa la classifica del torneo femminile fino a qui, ...

