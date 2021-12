L'auto va fuoristrada, lui illeso. Ma poi precipita in un pozzo e muore (Di lunedì 13 dicembre 2021) Federico Pellini, 20enne di Toano, è morto per annegamento dopo essere precipitato in un pozzo. Qualche minuto prima si era schiantato in auto uscendo indenne dall'abitacolo Leggi su ilgiornale (Di lunedì 13 dicembre 2021) Federico Pellini, 20enne di Toano, è morto per annegamento dopo essereto in un. Qualche minuto prima si era schiantato inuscendo indenne dall'abitacolo

Advertising

FulvioBinetti : Come guidare in sicurezza auto e moto: consigli e corsi di guida sicura su strada, pista e fuoristrada in condizion… - cars_tiny : Fantastica questa Land Rover #landrover #tinycars #4x4 #land #landroverdefender #car #auto #automobile #cars… - PasqualeMarro : #Auto fuoristrada: Raffaele muore a 21 anni - newsbiella : Fuoristrada con l'auto nella notte sulla Cerrione-Zimone, paura per una coppia di biellesi - AUTOilmensile : #Vanderhall #Brawley, il fuoristrada elettrico da oltre 400 cavalli -

Ultime Notizie dalla rete : auto fuoristrada Frontale tra fugone e auto, un morto ... un uomo è deceduto e ci sono due feriti gravi che erano in auto con lui. I pompieri arrivati dal ... Illeso miracolosamente il conducente del furgone finito fuoristrada sotto il piano stradale. Rilievi ...

Frontale sulla statale Romea a Rosara, un morto e due feriti gravi ... un uomo è deceduto e ci sono due feriti gravi che erano in auto con lui. I pompieri arrivati dal ... Illeso miracolosamente il conducente del furgone finito fuoristrada sotto il piano stradale. I ...

L'auto finisce fuoristrada, si salva ma poi precipita in un pozzo e muore il Giornale L'auto va fuoristrada, lui illeso. Ma poi precipita in un pozzo e muore Federico Pellini, 20enne di Toano, è morto per annegamento dopo essere precipitato in un pozzo. Qualche minuto prima si era schiantato in auto uscendo indenne dall'abitacolo ...

Tenta di ucciderlo con l’auto dopo la rissa Ventenne riminese finisce in carcere per aver travolto uno dei giovani albanesi con cui aveva litigato in una discoteca ...

... un uomo è deceduto e ci sono due feriti gravi che erano incon lui. I pompieri arrivati dal ... Illeso miracolosamente il conducente del furgone finitosotto il piano stradale. Rilievi ...... un uomo è deceduto e ci sono due feriti gravi che erano incon lui. I pompieri arrivati dal ... Illeso miracolosamente il conducente del furgone finitosotto il piano stradale. I ...Federico Pellini, 20enne di Toano, è morto per annegamento dopo essere precipitato in un pozzo. Qualche minuto prima si era schiantato in auto uscendo indenne dall'abitacolo ...Ventenne riminese finisce in carcere per aver travolto uno dei giovani albanesi con cui aveva litigato in una discoteca ...