Investire nel 2022: meglio Bitcoin, metalli o Lego? (Di lunedì 13 dicembre 2021) meglio le ormai famosissime criptovalute, i sempreverdi metalli o… i Lego? Ecco una rapida occhiata a quali sono i business in cui Investire il proprio denaro per il 2022. Un anno sicuramente particolare e che ricorderemo a lungo. Lego meglio di metalli preziosi e Bitcoin – 13122021 www.computermagazine.itCome dite? Le criptovalute sono ancora la miniera d’oro del ventunesimo secolo? Sì, sicuramente il mercato dei Bitcoin et similia è un mercato fiorente in cui è facile ottenere utili, ma anche perdere capitali. Ciò che però in molti non sanno è che la nuova “gallina dalle uova d’oro” del 2022 potrebbe essere qualcosa che abbiamo tutti o quasi in casa. Stiamo parlando degli immortali mattoncini ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021)le ormai famosissime criptovalute, i sempreverdio… i? Ecco una rapida occhiata a quali sono i business in cuiil proprio denaro per il. Un anno sicuramente particolare e che ricorderemo a lungo.dipreziosi e– 13122021 www.computermagazine.itCome dite? Le criptovalute sono ancora la miniera d’oro del ventunesimo secolo? Sì, sicuramente il mercato deiet similia è un mercato fiorente in cui è facile ottenere utili, ma anche perdere capitali. Ciò che però in molti non sanno è che la nuova “gallina dalle uova d’oro” delpotrebbe essere qualcosa che abbiamo tutti o quasi in casa. Stiamo parlando degli immortali mattoncini ...

