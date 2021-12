“Gioia è un nipotino!”. Il volto della tv lo presenta subito a tutti e svela anche il nome (Di lunedì 13 dicembre 2021) Bellissima notizia per il famoso volto della televisione, che ha annunciato di essere diventata nonna. Lo ha fatto con un meraviglioso post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, corredato da una foto del neonato. Dopo aver avuto dei momenti positivi anche dal punto di vista televisivo, infatti recentemente l’abbiamo rivista all’opera in una trasmissione seguitissima dagli italiani, adesso ha rubato la scena con questo annuncio sensazionale, che ha fatto impazzire tutti. Nei giorni scorsi aveva fatto una sorpresa ad Antonella Clerici nel giorno del compleanno di quest’ultima. La padrona di casa e festeggiata non si aspettava questo gesto del suo storico braccio destro a La prova del cuoco, che ha fatto il suo ingresso sulle note di Dancing Queen degli ABBA e un regalo goloso tra le mani. Antonella Clerici ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Bellissima notizia per il famosotelevisione, che ha annunciato di essere diventata nonna. Lo ha fatto con un meraviglioso post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, corredato da una foto del neonato. Dopo aver avuto dei momenti positividal punto di vista televisivo, infatti recentemente l’abbiamo rivista all’opera in una trasmissione seguitissima dagli italiani, adesso ha rubato la scena con questo annuncio sensazionale, che ha fatto impazzire. Nei giorni scorsi aveva fatto una sorpresa ad Antonella Clerici nel giorno del compleanno di quest’ultima. La padrona di casa e festeggiata non si aspettava questo gesto del suo storico braccio destro a La prova del cuoco, che ha fatto il suo ingresso sulle note di Dancing Queen degli ABBA e un regalo goloso tra le mani. Antonella Clerici ...

Advertising

Rosa45623099 : RT @Ross92081477: La vita che punta i piedi a terra e va contro tutto, che si impone col suo forte vagito e dice eccomi! Oggi è così è nato… - Ross92081477 : La vita che punta i piedi a terra e va contro tutto, che si impone col suo forte vagito e dice eccomi! Oggi è così… - CarloCostelli : RT @paolomusso82: Il nipotino di 1 anno e 4 mesi che mi prende per mano e mi porta nella sua cameretta mi da un senso di serenità e gioia… - paolomusso82 : Il nipotino di 1 anno e 4 mesi che mi prende per mano e mi porta nella sua cameretta mi da un senso di serenità e… - sluciadina : Per la gioia di mamma e papà è nato Karol. Lui è il 6° mio nipotino. Se la ride pure! -

Ultime Notizie dalla rete : Gioia nipotino Carlo Mazzone dà lezione, per fortuna c'è lui su Twitter Tiene sulle ginocchia un nipotino sorridente. Ha il volto un po' scavato rispetto a come lo ricordavamo noi. Più magro. Un messaggio chiaro campeggia sotto la foto: 'Il tempo passa ma la gioia più ...

Iva Zanicchi: 'A Sanremo 2022 sarò la nota classica tra tanti nipotini' Vado a Sanremo con grande gioia e serenità - conclude la Zanicchi - mi accompagneranno mia figlia e il mio nipotino. La mia più grande gioia sarà quella che mia figlia si occuperà di me come ...

Iva Zanicchi: "A Sanremo 2022 sarò la nota classica tra tanti nipotini" Adnkronos Anna Moroni è di nuovo nonna, felice presenta il suo nipotino Anna Moroni è al settimo cielo, è diventata di nuovo nonna e sui social presenta il suo ultimo nipotino, il più piccolo. E’ nato il piccolo Wad Antonio, un nome davvero particolare e Anna Moroni spieg ...

Carlo Mazzone dà lezione, per fortuna c'è lui su Twitter Quando clicchi su quel tasto di adesione, lo sai bene anche tu, a cosa andrai incontro. Ti sovviene fulmineo il film Matrix con annessa frase: ...

Tiene sulle ginocchia unsorridente. Ha il volto un po' scavato rispetto a come lo ricordavamo noi. Più magro. Un messaggio chiaro campeggia sotto la foto: 'Il tempo passa ma lapiù ...Vado a Sanremo con grandee serenità - conclude la Zanicchi - mi accompagneranno mia figlia e il mio. La mia più grandesarà quella che mia figlia si occuperà di me come ...Anna Moroni è al settimo cielo, è diventata di nuovo nonna e sui social presenta il suo ultimo nipotino, il più piccolo. E’ nato il piccolo Wad Antonio, un nome davvero particolare e Anna Moroni spieg ...Quando clicchi su quel tasto di adesione, lo sai bene anche tu, a cosa andrai incontro. Ti sovviene fulmineo il film Matrix con annessa frase: ...