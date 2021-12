Eutanasia | Lupi Nci | ' voteremo no | ' favor mortis' non può prevalere su ' favor vitae' '

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic (Adnkronos) - "contro la legge sul suicidio assistito. Questo testo introdurrebbe per la prima volta nel nostro ordinamento il ‘' invece del ‘', che è lo spirito che anima la Costituzione e i trattati internazionali". Lo dice Maurizio, presidente di Noi con l'Italia. "Anche chi non ha speranze di guarigione può e deve essere curato, come ci testimoniano i medici impegnati nelle cure palliative, un percorso che prende in carico la persona malata e i suoi familiari anche dal punto di vista psicologico -aggiunge-. Nonostante siano stati accolti alcuni emendamenti migliorativi che abbiamo proposto, questo testo contiene requisiti troppo ampi, in pratica tutti i casi di malattie ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Eutanasia Lupi

Il Tempo

Penso a Matteo Renzi, a Maurizio, a Luigi Brugnaro. É necessario, come sostiene il nostro ... Si fa un gran parlare di una nuova legge sull'. Qual è la posizione in merito dell'Udc? "Sull'...Uno dei relatori della proposta di legge sull', Alfredo Balzoli Alla fine, però, almeno ... molti gruppi minori sono contrari, da Coraggio Italia (Toti - Brugnaro) a Noi con l'Italia () e ...Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Voteremo contro la legge sul suicidio assistito. Questo testo introdurrebbe per la prima volta nel nostro ordinamento il ‘favor mortis' invece del ‘favor vitae', che è lo s ...Per la senatrice Paola Binetti, impegnata nell'assemblea nazionale dell'Udc, il centrodestra deve puntare su Berlusconi per il Colle. Doppio "no" all'eutanasia ...