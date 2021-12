Così un virus può uscire da un laboratorio ad alta sicurezza (Di lunedì 13 dicembre 2021) Una disattenzione, una svista, un errore accidentale. La troppa fretta, l’incompetenza o, perché no?, semplicemente una giornata storta. Le cause che possono portare a commettere errori sul posto di lavoro sono molteplici, praticamente infinite. Ma se esistono professioni nel quale sbagliare non genera terremoti globali (fortunatamente quasi tutte), ci sono anche mansioni che non ammettono InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 13 dicembre 2021) Una disattenzione, una svista, un errore accidentale. La troppa fretta, l’incompetenza o, perché no?, semplicemente una giornata storta. Le cause che possono portare a commettere errori sul posto di lavoro sono molteplici, praticamente infinite. Ma se esistono professioni nel quale sbagliare non genera terremoti globali (fortunatamente quasi tutte), ci sono anche mansioni che non ammettono InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Così virus Stato di emergenza? Ecco perché i prossimi dieci giorni sono decisivi ...coerenti con i tempi di reazione necessari a mettere in campo le misure di contenimento del virus. ... Non è così. L'aumento dei casi in Europa è fonte di grande preoccupazione nel governo italiano, come ...

'Ho fatto la mia scelta': negazionista stroncato dal Covid. Era il titolare dell'osteria Bestemadora Diceva che lui la pensava così, gli altri erano liberi di fare quello che volevano'. La sua malattia è stata rapidissima: 'Venerdì scorso è stato ricoverato, ma erano 2 - 3 giorni che stava male. Se ...

