Concorso infanzia e primaria, oggi al via le prove: si parte con posto comune infanzia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Partono oggi, lunedì 13 dicembre, le prove scritte del Concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente della Scuola dell’infanzia e primaria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 13 dicembre 2021) Partono, lunedì 13 dicembre, lescritte delordinario finalizzato al reclutamento del personale docente della Scuola dell’. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorso infanzia e primaria, oggi al via le prove: si parte con posto comune infanzia - scuolainforma : Concorso scuola infanzia e primaria al via: istruzioni operative Ministero per la prova scritta (PDF) - sempreimpegni : RT @TecnicaScuola: Concorso infanzia e primaria: ecco gli adempimenti previsti per la prova scritta -- - CiccioniSe : RT @orizzontescuola: Scadenze di dicembre 2021: concorso infanzia e primaria, ricostruzione di carriera, bonifico tredicesima - orizzontescuola : Scadenze di dicembre 2021: concorso infanzia e primaria, ricostruzione di carriera, bonifico tredicesima -