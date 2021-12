Calciomercato Genoa: sei calciatori verso la cessione. I nomi (Di lunedì 13 dicembre 2021) Calciomercato Genoa: sei calciatori rossoblù sulla lista dei partenti durante la sessione di gennaio. I nomi Il Genoa sfoltirà la rosa durante la sessione invernale di Calciomercato. Sono troppi i 34 calciatori attualmente a disposizione del tecnico Andriy Shevchenko. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono sei i rossoblù sulla lista dei partenti: Ekuban, Caicedo, Buksa, Melegoni, Toure e Hernani. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021): seirossoblù sulla lista dei partenti durante la sessione di gennaio. IIlsfoltirà la rosa durante la sessione invernale di. Sono troppi i 34attualmente a disposizione del tecnico Andriy Shevchenko. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono sei i rossoblù sulla lista dei partenti: Ekuban, Caicedo, Buksa, Melegoni, Toure e Hernani. L'articolo proviene da Calcio News 24.

