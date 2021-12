VIDEO derby Catania – Palermo 2-0 | HIGHLIGHTS 18a giornata Serie C – Gir C 2021/22 (Di domenica 12 dicembre 2021) Un Catania più intenso, brillante e volitivo conquista con merito il derby contro un Palermo sterile, poco lucido e tradito dai nervi. La doppietta di Moro decide il match, espulsi Russini, Almici e Luperini. Servizio William Anselmo. Leggi su mediagol (Di domenica 12 dicembre 2021) Unpiù intenso, brillante e volitivo conquista con merito ilcontro unsterile, poco lucido e tradito dai nervi. La doppietta di Moro decide il match, espulsi Russini, Almici e Luperini. Servizio William Anselmo.

Advertising

OfficialASRoma : ? In vista del primo derby dell'@ASRomaFemminile, abbiamo fatto tre domande a Claudia Ciccotti ?? ?? Come vive i der… - ASRomaFemminile : ?? Il Derby è SOLD OUT ?? Vi aspettiamo!!! ???? ?? Forza Roma ?? #ASRomaFemminile - ASRomaFemminile : Derby. Maglia numero 9. Gol. Aeroplanino. ?? - Snake90Inter : RT @Snake90Inter: Il Milan vince il derby dopo i fatti di Marsiglia, Prisco: 'Loro erano più riposati, han giocato 3 minuti in meno domenic… - Zannix71 : RT @ValerioCurcio: E come avvenne l’8 dicembre 1929, il primo derby femminile lo vince la Roma ???? @ASRomaFemminile -