Sciopero, circolazione treni a rischio martedì 14 su tutte le linee Trenord (Di domenica 12 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Si annuncia una giornata difficile per migliaia di pendolari, tra studenti e lavoratori, martedì 14 dicembre a causa di uno Sciopero del personale di Trenord. La situazione della probabile precarietà della circolazione dei treni è annunciata dalla stessa Trenord. “A causa di uno Sciopero indetto dalle rappresentanze sindacali unitarie di Trenord dalle ore 3 di tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 12 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Si annuncia una giornata difficile per migliaia di pendolari, tra studenti e lavoratori,14 dicembre a causa di unodel personale di. La situazione della probabile precarietà delladeiè annunciata dalla stessa. “A causa di unoindetto dalle rappresentanze sindacali unitarie didalle ore 3 di tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

ilNotiziarioInd : Sciopero, circolazione treni a rischio martedì 14 su tutte le linee Trenord - FabioMontale : @linettitudine @Chiappuz No, lo scopo non è evitare il disagio ma fare convivere il diritto costituzionale allo sci… - QuelloKeSbrocca : stiano attenti i sindacati, perchè se la lotta dovesse prolungarsi oltre lo sciopero del 16 dicembre (come sarebbe… - betman : RT @MercurioPsi: @betman Questo il servizio #ATAC di oggi (curva??), con SCIOPERO nella fascia 8:30-12:30. Mancano un po' di #bus in circol… - MercurioPsi : @betman Questo il servizio #ATAC di oggi (curva??), con SCIOPERO nella fascia 8:30-12:30. Mancano un po' di #bus in… -