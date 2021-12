La clinica della pelle, Carys è devastata: “La situazione è grave”, choc inimmaginabile (Di domenica 12 dicembre 2021) La storia di Carys è stata raccontata nella seconda stagione de La clinica della pelle: “La situazione è grave”, choc inimmaginabile, cos’è accaduto. Quando ha preso parte a La clinica della pelle, Carys era davvero giovanissima, eppure già da diverso tempo soffriva di una malattia che rendeva la sua vita un vero incubo. Poco meno L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 12 dicembre 2021) La storia diè stata raccontata nella seconda stagione de La: “La”,, cos’è accaduto. Quando ha preso parte a Laera davvero giovanissima, eppure già da diverso tempo soffriva di una malattia che rendeva la sua vita un vero incubo. Poco meno L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

ellybu72 : RT @Animal_Genocide: #Polonia: Un veterinario ha costruito un vero paradiso per cani in attesa di adozione. L'iniziativa del Centro di Ado… - code_red_now : RT @LidaSezOlbia: Giovanna è stata operata d'urgenza per l'ennesimo prolasso. E' stato ancorato l'intestino, speriamo non ceda nuovamente.… - Drago651 : @BelpietroTweet #mamifacciailpiacere! Il “primario”della clinica”Verità”,critica Draghi per una frase proferita , a… - CentroPagina : Il primario della Clinica di Malattie Infettive di #Ancona, Giacometti, spiega che il reparto è tornato 100% area… - Penombra_90 : RT @Animal_Genocide: #Polonia: Un veterinario ha costruito un vero paradiso per cani in attesa di adozione. L'iniziativa del Centro di Ado… -