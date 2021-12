Indovinello | riesci a risolverlo? Ecco quanto sei astuto!

Leggi su formatonews

(Di domenica 12 dicembre 2021) Proviamo a fare insieme questoe scopriamola tua mente sia acuta. Leggi il quesito e rispondi alla domanda.– Prova aTi proponiamo questoper mettere alla prova la tua mente e soprattutto la tue capacità logiche. L’è molto semplice, non devi fare altro che leggere il quesito e rispondere alla domanda. Sembra facile vero? Devi però essere consapevole del fatto che non tutti riescono a rispondere correttamente. Non sottovalutare il quesito quindi, rifletti bene. Una volta focalizzata la risposta, potrai consultare la soluzione proprio qui sotto. Non rinunciare subito! Pronto? “Nasco di sesso maschile, ma quando sono macinato divento femminile”. Di cosa stiamo parlando?la soluzione. ...