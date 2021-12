Ex vincitore di Sanremo alla Casa Bianca per il concerto con Joe Biden (Di domenica 12 dicembre 2021) È tutto pronto per il classico concerto di Natale che si terrà alla Casa Bianca alla presenza del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e la first lady Jill: quest’anno ci sarà anche un ex vincitore di Sanremo. Il concerto di Natale della Casa Bianca è un evento di grande tradizione per il pubblico statunitense. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 12 dicembre 2021) È tutto pronto per il classicodi Natale che si terràpresenza del presidente degli Stati Uniti, Joe, e la first lady Jill: quest’anno ci sarà anche un exdi. Ildi Natale dellaè un evento di grande tradizione per il pubblico statunitense. L'articolo proviene da Inews.it.

