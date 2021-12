Dayane Mello | fan in ansia | è sparita Il suo telefonono risulta irraggiungibile

Leggi su howtodofor

(Di domenica 12 dicembre 2021) La modellain questi giorni è tornata a casa dopo l’esperienza al reality de La Fazenda. Non si è rivelato essere facile come percorso vista anche la polemica scatenata in merito a presunte molestie ai suoi danni da parte di uno degli altri concorrenti. Molestie cheha minimizzato ma non solo perché ha sottolineato come sia stato montato un caso ai suoi danni da Rosalinda Cannavò ed il giornalista Gabriele Parpiglia. Le parole dellahanno stupito i due diretti interessati che hanno quindi scelto di chiarire la loro posizione. L’attrice ed il giornalista hanno sottolineato di aver fatto tutto per il suo bene e per tutelare la sua bambina. Parpiglia ha poi raccontato di un dettaglio in particolare: l’ex gieffina dopo una richiesta da parte di una giornalista de Le Iene ha deciso di ...