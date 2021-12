Cuneo spiazza Bergamo in tre set

(Di domenica 12 dicembre 2021) E’ unaa sprazzi, ene approfitta per far valere il fattore campo e chiudere in tre set una sfida in cui imprecisione e poca lucidità in attacco hanno fatto la differenza sul fronte rossoblù.

L'Eco di Bergamo

Quinto set Avanti4 - 2 in avvio di tiebreak, ma Panciocco (in banda con Ottaviani) rintuzza ... Bottotutti e piazza il pallone dell'8 - 6 con il quale si va al cambio di campo. Un'...Quinto set Avanti4 - 2 in avvio di tie - break, ma Panciocco (in banda con Ottaviani) ... Bottotutti e piazza il pallone dell'8 - 6 con il quale si va al cambio di campo. Un'invasione ...E’ una Bergamo a sprazzi, e Cuneo ne approfitta per far valere il fattore campo e chiudere in tre set una sfida in cui imprecisione e poca lucidità in attacco hanno fatto la differenza sul fronte ross ...Siena non sfrutta tutte le opportunità che riesce a crearsi durante l’incontro, è in grado di portare la formazione cuneese al tiebreak ma perde al quinto set con il punteggio di 15-13. Buone cose son ...