Abitano il social network | guida pratica ai tipi umani presenti su Facebook

(Di domenica 12 dicembre 2021) Nell’attesa di Metaverso, che promette magnifiche esperienze virtuali al nostro avatar,resta tra iil più consunto ma accogliente, come il salotto di una zia che fra accidia e petulanza conviene o fa piacere frequentare ancora. Se Twitter è il campo di raffronti e affronti con il resto del mondo, e Instagram un’algida vetrina,è diventato sempre più un posto di famiglia. Come il Caffè che raccontò Camilo José Cela nel romanzo “La Colmena”, gli avventori si riconoscono un po’ tutti perlomeno di sfuggita anche quando non si conoscono. Simpatizzano o litigano, “bloccano” qualcuno o s’ignorano, riducendo le interazioni alla decima parte dei propri contatti. Perché chiunque nella Colmena frequenta i suoi tavolini come si fa sucoi Gruppi, e gli “amici” virtuali esistono anche nella realtà. ...

Il social di Zuckerberg non ci ha resi per niente migliori, ma resta un ambiente virtuale meno irrealistico rispetto ai suoi competitor. Dove è possibile trovare sondaggisti, tramontisti, indignatissi ...