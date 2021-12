Advertising

EraldoFR : Troupe della Rai derubata durante il servizio sulle rapine in villa - PalermoToday : Troupe della Rai derubata durante il servizio sulle rapine in villa - romatoday : Troupe della Rai derubata durante il servizio sulle rapine in villa - lorenzmanzoni : @dan_maze Merita la storia di Herzog a riguardo. Se ricordo bene, vari membri della sua troupe persero dita, arti,… - kiara86769608 : RT @lagana_riccardo: La mia solidarietà alla giornalista Filomena Leone, alla troupe e alla redazione della @vitaindiretta di @albmatano.… -

Ultime Notizie dalla rete : Troupe della

... come il programma ' La vita in diretta ' per il quale laera stata inviata a Stra, i ladri ... E' successo ieri pomeriggio durante una fasetrasmissione tv . La giornalista, Filomena Leoni ,...L'inviata di Alberto Matano era insieme alla suae stava parlando al pubblico di Rai Unoserie di furti in Veneto - compresa la rapina nella casa del re delle scarpe di lusso a Strà - ...Filomena Leone ha subìto un furto mentre era in collegamento a La Vita in Diretta. Sulla vicenda è intervenuto Alberto Matano.Ha del paradossale quanto avvenuto durante la puntata de La vita in diretta. La troupe di Alberto Matano mentre si occupava di un servizio sulle rapine avvenute in alcune abitazioni venete effettuate.