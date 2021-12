Scoppia una lite, arrivano i carabinieri: sequestrata una mazza da baseball (Di sabato 11 dicembre 2021) JESI - Brandiva una mazza da baseball per minacciare l'uomo con cui stava litigando e venendo alle mani ma, purtroppo per lui, sono prontamente giunti sul posto, in mezzo a una strada in una zona ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 11 dicembre 2021) JESI - Brandiva unadaper minacciare l'uomo con cui stava litigando e venendo alle mani ma, purtroppo per lui, sono prontamente giunti sul posto, in mezzo a una strada in una zona ...

Ultime Notizie dalla rete : Scoppia una Scoppia una lite, arrivano i carabinieri: sequestrata una mazza da baseball JESI - Brandiva una mazza da baseball per minacciare l'uomo con cui stava litigando e venendo alle mani ma, purtroppo per lui, sono prontamente giunti sul posto, in mezzo a una strada in una zona periferica di Jesi, i carabinieri della compagnia locale guidati dal Capitano Simone Vergari. E così un italiano di 40 anni, che era in possesso della mazza da baseball, la notte tra giovedì ...

Scoppia la caldaia nella sua abitazione, intervengono i carabinieri che gli trovano in casa diversi grammi di cocaina e marijuana Una volta presi tutti gli accorgimenti per la messa in sicurezza dello stabile, la vicenda ha avuto un risvolto inatteso, per cui determinante è stato l'acume investigativo dei militari coinvolti ...

