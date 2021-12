Sci | Goggia seconda a St Moritz | Contenta | ma non ho sciato bene

Advertising

repubblica : Sci, Sofia Goggia sfiora un'altra impresa: seconda nel SuperG di St. Moritz - Eurosport_IT : ?????? Nello sci alpino, gli unici due italiani a vincere tre gare in tre giorni consecutivi sono: ?? Alberto Tomba 2… - Agenzia_Ansa : Sci, grande Sofia Goggia, tre vittorie in tre giorni. Ora punta al Super G di Saint Moritz - vatenacttencass : Sci, Goggia sfiora un'altra impresa: seconda nel SuperG di St. Moritz: 'Non si vedeva bene, sono scesa col cuore'… - telodogratis : Sci: Goggia 2/a in superG 1 St. Moritz, vince Gut-Behrami -

Persoddisfazione per altri 80 punti in classifica, mantenuto il pettorale rosso di specialità, ma anche un pizzico di rammarico per una sciata non esattamente perfetta. Non la miglior sciata ......per la Coppa del Mondo femminile dialpino 2021/2022. L'elvetica taglia il traguardo con il tempo di 1'1982, conquistando così la prima vittoria stagionale. Seconda posizione per Sofia, ...Goggia seconda nel supergigante di St. Moritz vinto dalla Gut, resta il pettorale di leader ma la sciata non è stata delle migliori ...ST. MORITZ - Le parole di Sofia Goggia dopo il secondo posto in Super G: "Un risultato di cuore enorme. Gut è più forte di me, ma è presto per fare i conti".