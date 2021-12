Poliziotto muore travolto in autostrada mentre prestava soccorso dopo un incidente

(Di sabato 11 dicembre 2021)con esiti mortali inA23, all'altezza del territorio di Colloredo di Monte Albano. Due automobili si sono scontrate, per cause ancora da accertare, attorno alle 5 in direzione Nord. I conducenti delle due vetture...

'Sarebbe andato in pensione fra due anni - racconta Cinzia D'Orlando, segretario provinciale Fsp Udine - , era unmolto esperto e faceva questo da sempre, anche se prima lavorava in un ...In pensione tra due anni 'Sarebbe andato in pensione fra due anni - racconta Cinzia D'Orlando , segretario provinciale Fsp Udine - , era unmolto esperto e faceva questo da sempre, anche ...Ancora un poliziotto travolto e ucciso mentre effettua rilievi stradali. Incidente mortale sulla A23, stava rilevando la dinamica dello scontro avvenuto poco prima: a perdere la vita un poliziotto in.Doppio incidente: tragedia in A23. Stava terminando il turno di notte, quando è stato travolto e ucciso mentre prendeva i rilievi dopo un incidente. E' ...