Napoli-Empoli, possibile recupero lampo per un azzurro: oggi si valuteranno le sue condizioni (Di sabato 11 dicembre 2021) I giocatori del Napoli, in mattinata, si ritroveranno a Castel Volturno per l’allenamento di rifinitura in vista del match contro l’Empoli di domani pomeriggio. Spalletti potrebbe contare sul recupero di Anguissa e Insigne, ma c’è anche un altro azzurro che spera in una convocazione. Lozano Napoli Empoli Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Hirving Lozano potrebbe già tornare per la gara contro l’Empoli. Dopo il brutto scontro con Ndidi nel match contro il Leicester di giovedì, il messicano ha svolto gli esami strumentali che hanno dato esito negativo e oggi sarà valutata una sua convocazione per il match di domani. Leggi su spazionapoli (Di sabato 11 dicembre 2021) I giocatori del, in mattinata, si ritroveranno a Castel Volturno per l’allenamento di rifinitura in vista del match contro l’di domani pomeriggio. Spalletti potrebbe contare suldi Anguissa e Insigne, ma c’è anche un altroche spera in una convocazione. LozanoSecondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Hirving Lozano potrebbe già tornare per la gara contro l’. Dopo il brutto scontro con Ndidi nel match contro il Leicester di giovedì, il messicano ha svolto gli esami strumentali che hanno dato esito negativo esarà valutata una sua convocazione per il match di domani.

Advertising

sscnapoli : ??? #NapoliEmpoli sarà diretta dall’arbitro Marinelli di Tivoli. ?? #ForzaNapoliSempre - zazoomblog : Napoli-Empoli possibile recupero lampo per un azzurro: oggi si valuteranno le sue condizioni - #Napoli-Empoli… - ilnapolionline : Napoli-Empoli, dubbio in difesa per Spalletti. Doppio trequartista per i toscani - - sowmyasofia : Napoli vs Empoli: pronostico e possibili formazioni - SiamoPartenopei : Da Empoli: contro il Napoli si va verso il doppio trequartista, scelti i centrali difensivi -