Milano, insulti e minacce choc dei no vax al virologo Pregliasco: 'Sei il principe dei bioterroristi'. (Di sabato 11 dicembre 2021) La protesta no green pass a Milano perde sempre più pezzi. Ma cresce la tensione e la rabbia fra i no vax e i no pass più agguerriti, soprattutto dopo l'entrata in vigore, lo scorso 6 dicembre, del ... Leggi su leggo (Di sabato 11 dicembre 2021) La protesta no green pass aperde sempre più pezzi. Ma cresce la tensione e la rabbia fra i no vax e i no pass più agguerriti, soprattutto dopo l'entrata in vigore, lo scorso 6 dicembre, del ...

Advertising

SWIFTLY91 : la gente che dice milano è la città più bella del mondo e poi mette foto del cazzo se li cerca gli insulti - NonEroEssie : Mh shade su Milano........il mio like sarà garantito a tutti gli insulti - tiber_h : RT @m_maunakea: L’Italia democratica. Ma cosa dobbiamo ancora vedere perché le pecore capiscano ? In questo momento ho solo insulti. #Covid… - Bandito116 : RT @m_maunakea: L’Italia democratica. Ma cosa dobbiamo ancora vedere perché le pecore capiscano ? In questo momento ho solo insulti. #Covid… - conradbresciani : @antonio475317 @rob_milano @OGiannino E reputazione su Marx e soci. Ciò detto, laicamente, non amo gli insulti e st… -