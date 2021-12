“Luna piena”: testo e significato della canzone di Orietta Berti (Di sabato 11 dicembre 2021) . L’amore nei confronti di sé stesse e la forza delle donne Esce oggi il brano di Orietta Berti “Luna piena”. Il brano dura 2.19 minuti ed è malinconico ed inteso. Scopriamone insieme il significato La canzone ed il suo significato La canzone parla di un amore passato, di un amore che ritorna, prepotentemente, di notte e che viene rivestito e nascosto dalla musica. Con la fine di una condivisione tossica vi è un ritorno all’amor proprio, alla cura nei confronti di sé stessi e della propria persona: “Non mi manchi di notte/ io ballo quando è notte quando tutto si spegne e la musica mi consola / ed io mi sento forte senza di te più forte / quando tutto finisce io mi amo anche da sola”. La donna si impersonifica ... Leggi su zon (Di sabato 11 dicembre 2021) . L’amore nei confronti di sé stesse e la forza delle donne Esce oggi il brano di”. Il brano dura 2.19 minuti ed è malinconico ed inteso. Scopriamone insieme ilLaed il suoLaparla di un amore passato, di un amore che ritorna, prepotentemente, di notte e che viene rivestito e nascosto dalla musica. Con la fine di una condivisione tossica vi è un ritorno all’amor proprio, alla cura nei confronti di sé stessi epropria persona: “Non mi manchi di notte/ io ballo quando è notte quando tutto si spegne e la musica mi consola / ed io mi sento forte senza di te più forte / quando tutto finisce io mi amo anche da sola”. La donna si impersonifica ...

Advertising

ebrighinatinit1 : RT @RobertaFinizio: Dove abita la poesia? In via della Mancanza,una strada impervia piena di pozzanghere perché spesso piovono lacrime. Ma… - Gigi15048154 : RT @RobertaFinizio: Dove abita la poesia? In via della Mancanza,una strada impervia piena di pozzanghere perché spesso piovono lacrime. Ma… - Vale22046 : RT @RobertaFinizio: Dove abita la poesia? In via della Mancanza,una strada impervia piena di pozzanghere perché spesso piovono lacrime. Ma… - RosariaMirage : RT @RobertaFinizio: Dove abita la poesia? In via della Mancanza,una strada impervia piena di pozzanghere perché spesso piovono lacrime. Ma… - RosarioPalmier3 : RT @RobertaFinizio: Dove abita la poesia? In via della Mancanza,una strada impervia piena di pozzanghere perché spesso piovono lacrime. Ma… -