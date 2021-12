GF VIP 6, Miriana Trevisan e Biagio d’Anelli: amici o qualcosa di più? (Di sabato 11 dicembre 2021) Circa due settimane fa Biagio d’Anelli ha fatto la sua entrata nella casa del GF VIP. Lo ha fatto rubando la scena (a sua insaputa) ad Alex Belli, quindi all’affaire Soleil/Delia. Questo perché Miriana Trevisan sembra aver iniziato a nutrire un certo interesse per il ragazzo già ex gieffino. Dopo la mezza liason con Nicola Pisu, ora la showgirl sembra aver voltato pagina, non senza polemiche sia da parte di alcuni elementi della casa che da Sonia Bruganelli che l’ha accusata di essere incoerente. Dunque non è di certo tutta strada in discesa per Miriana che comunque prova a liberare i suoi pensieri parlando proprio con Biagio: Dentro questa bolla può succedere, a me è successo e una persona si è innamorata di me (si riferisce a Nicola Pisu) Con lui c’era una semplice attrazione ... Leggi su cityroma (Di sabato 11 dicembre 2021) Circa due settimane faha fatto la sua entrata nella casa del GF VIP. Lo ha fatto rubando la scena (a sua insaputa) ad Alex Belli, quindi all’affaire Soleil/Delia. Questo perchésembra aver iniziato a nutrire un certo interesse per il ragazzo già ex gieffino. Dopo la mezza liason con Nicola Pisu, ora la showgirl sembra aver voltato pagina, non senza polemiche sia da parte di alcuni elementi della casa che da Sonia Bruganelli che l’ha accusata di essere incoerente. Dunque non è di certo tutta strada in discesa perche comunque prova a liberare i suoi pensieri parlando proprio con: Dentro questa bolla può succedere, a me è successo e una persona si è innamorata di me (si riferisce a Nicola Pisu) Con lui c’era una semplice attrazione ...

