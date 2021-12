F1, Esteban Ocon: “Giornata positiva, non potevamo fare di più. Abbiamo un buon passo gara” (Di sabato 11 dicembre 2021) Esteban Ocon ha chiuso l’ultima qualifica della stagione di F1, ad Abu Dhabi, con il nono tempo: 1:23.389, alle spalle di Charles Leclerc (7°) e Yuki Tsunoda (8°). Avendo raggiunto il Q3, il pilota della Alpine sperava di conquistare una posizione più alta in vista della gara di domani, ma deve accontentarsi del nono posto. Al termine delle qualifiche, il giudizio è comunque positivo, come testimoniato dalle parole riportate da L’Equipe: “È stata una Giornata positiva, siamo riusciti ad ottenere il meglio dalla monoposto, ma più di questo non potevamo fare. Avremmo potuto guadagnare un decimo, forse anche un decimo e mezzo, ma non è stato possibile“. Avendo raggiunto la top 10, Esteban Ocon è soddisfatto del risultato e pronto per la ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021)ha chiuso l’ultima qualifica della stagione di F1, ad Abu Dhabi, con il nono tempo: 1:23.389, alle spalle di Charles Leclerc (7°) e Yuki Tsunoda (8°). Avendo raggiunto il Q3, il pilota della Alpine sperava di conquistare una posizione più alta in vista delladi domani, ma deve accontentarsi del nono posto. Al termine delle qualifiche, il giudizio è comunque positivo, come testimoniato dalle parole riportate da L’Equipe: “È stata una, siamo riusciti ad ottenere il meglio dalla monoposto, ma più di questo non. Avremmo potuto guadagnare un decimo, forse anche un decimo e mezzo, ma non è stato possibile“. Avendo raggiunto la top 10,è soddisfatto del risultato e pronto per la ...

