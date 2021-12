Agrigento | palazzina crolla dopo un’esplosione Dodici dispersi

(Di sabato 11 dicembre 2021)unaa Ravanusa nell’agrigentino perforse di una tubatura del metano. Sono almenopersone disperse, riferiscono all’Adnkronos fonti dei soccorritori tra cui ci sarebbe anche una donna incinta e alcuni bambini. “Abbiamo bisogno di autobotti e mezzi meccanici, c’è stato un disastro” dice in diretta Facebook il sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo. “Faccio un appello a tutte le persone disponibili che hanno pale o ruspe”. Potrebbe essere stato lo scoppio di un tubo del metanodotto cittadino all’origine della tragedia nello stabile di 4 piani. E’ l’ipotesi che prende piede tra coloro che sono intervenuti per portare soccorso nell’area. In un primo momento si era parlato dell’esplosione di una bombola del gas come causa del crollo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e alle ...

Una bombola di gas è esplosa in unadi via Galileo Galilei a Ravanusa () e lo stabile di 4 piani sarebbe crollato. Ci sarebbero persone sotto le macerie. I vigili del fuoco di Canicattì,e Licata stanno ...Il drammatico appello del sindaco di Ravanusa: "Aiutateci" Esplode una bombola del gas, crolla unaa Ravanusa nell'agrigentino . Sono almeno 8 le persone disperse tra cui una donna incinta . "Abbiamo bisogno di autobotti e mezzi meccanici, c'è stato un disastro" dice in una diretta su ...“Sono vicino alla comunità di Ravanusa che sta vivendo momenti di apprensione in seguito all’esplosione causata da una fuga di gas. Prego per quanti si stanno impegnando nel contenere il pericolo e pe ...Lo scoppio di un tubo del metanodotto cittadino ha provocato il crollo e il danneggiamento di almeno tre edifici a ...