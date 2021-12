X Factor 2021 | la finale | le pagelle di Lucia e Michele Monina

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 10 dicembre 2021)LUDOVICO TERSIGNI 2 Mark Hateley. Dennis Bergkamp. O, visto che sono genoano, Chagas Francisco Eloia detto Eloi. Sì, meglio Eloi. Uno con un nome da campione, Chagas Francisco Eloia detto Eloi, cavolo, deve essere proprio un campione, uno di quelli magari cresciuti palleggiando con un arancio a Copacabana, o con una palla di stracci nelle favelas di Sao Paolo, in fondo rimaniamo sempre con quel DNA da conquistatori latini in corpo, un campione può sì essere campione, ma deve essersela sudata, deve affrancarsi da chissà quali disastri. Ma non è questo il tema. Chagas Francisco Eloia a suo tempo è arrivato a Genova con tutte le speranze di una tifoseria che guardava a lui come alla possibilità di risorgere, non dico il famoso decimo scudetto, quello della stella, ma quantomeno di posizionarsi bene, di tornare tra le grandi. Invece, ...