Ue, Giovannini “Avanti con l’elettrico, non solo per le auto” (Di venerdì 10 dicembre 2021) “La scelta verso l’elettrico nel caso delle automobili è chiarissima, ma vorrei ricordare che qui non si parla solo delle auto ma dell’intero sistema automotive”. Lo dice il ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, a margine del Consiglio Ue Trasporti a Bruxelles. alp/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 dicembre 2021) “La scelta versonel caso dellemobili è chiarissima, ma vorrei ricordare che qui non si parladellema dell’intero sistemamotive”. Lo dice il ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, a margine del Consiglio Ue Trasporti a Bruxelles. alp/sat/red su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Ue, Giovannini “Avanti con l’elettrico, non solo per le auto” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Ue, Giovannini 'Avanti con l'elettrico, non solo per le auto' - - pieterj53 : Ahahahahaha. Sempre sul pezzo Giovannini. Il dibattito è andato avanti.. -