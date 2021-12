Popoli Aifa | «I vaccini sono entrambi efficaci | rimandare la terza dose per Omicron è un errore»

(Di venerdì 10 dicembre 2021) La dottoressa Patrizia, direttrice del Centro nazionale ricerca e valutazione preclinica e clinica dei farmaci presso l’Istituto superiore di sanità e presidente della Commissione Tecnico-Scientifica dell’, in un colloquio con il Corriere della Sera spiega che ituttie chela(o il richiamo) è un. Anche se si pensa di farlo per avere l’immunizzazione contro la variante: «E per almeno due motivi. Innanzitutto mi risulta che Pfizer abbia semplicemente annunciato che, se sarà necessario, a marzo potrebbe essere pronta con un vaccino “adattato” alla variante. Ma questo solo se si scoprisse che nella sua formulazione attuale il ...

Lo afferma Patrizia, direttrice del Centro nazionale ricerca e valutazione dei farmaci dell'Istituto superiore di sanità e presidente della Commissione tecnico scientifica dell', in un'...Lo afferma Patrizia, direttrice del Centro nazionale ricerca e valutazione dei farmaci dell'Istituto superiore di sanità e presidente della Commissione tecnico scientifica dell', in un'...Anche se si pensa di farlo per avere l’immunizzazione contro la variante Omicron: «E per almeno due motivi. Alla scadenza dei 5 mesi dalla seconda dose fate la dose di richiamo, con qualsiasi vaccino ...Terza dose di vaccino anti covid? “Rinviare l’appuntamento con la dose di richiamo è una pessima idea”. Lo afferma Patrizia Popoli, direttrice del Centro nazionale ricerca e valutazione dei farmaci de ...