“Ormai l’ho capito…”. GF Vip: Manila Nazzaro, il compagno Lorenzo nota tutto ed è costretto a parlare (Di venerdì 10 dicembre 2021) Stavolta è Sonia Bruganelli a finire nell’occhio della bufera. La moglie di Paolo Bonolis è stata infatti pesantemente attaccata dopo le sue parole su Manila Nazzaro. “Momenti di Manila pensiero. Nessuno può esprimere un suo parere., lei ti dirà sempre cosa è meglio fare… Lo sa lei. Se vuoi essere nel giusto segui il Manila pensiero. Sempre”, aveva detto. Per chi non avesse seguito l’attacco era arrivato su Instagram dopo la puntata di ieri. Sonia Bruganelli era infatti intervenuta dopo che Manila Nazzaro aveva rimproverato Maria Monsè colpevole di aver rivelato a Soleil Sorge come nella stanza accanto si parlasse di lei. Una spiata bella e buona secondo Manila Nazzaro che non ha perso tempo ad attaccare Maria. La Monsé a questo punto si è difesa, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Stavolta è Sonia Bruganelli a finire nell’occhio della bufera. La moglie di Paolo Bonolis è stata infatti pesantemente attaccata dopo le sue parole su. “Momenti dipensiero. Nessuno può esprimere un suo parere., lei ti dirà sempre cosa è meglio fare… Lo sa lei. Se vuoi essere nel giusto segui ilpensiero. Sempre”, aveva detto. Per chi non avesse seguito l’attacco era arrivato su Instagram dopo la puntata di ieri. Sonia Bruganelli era infatti intervenuta dopo cheaveva rimproverato Maria Monsè colpevole di aver rivelato a Soleil Sorge come nella stanza accanto si parlasse di lei. Una spiata bella e buona secondoche non ha perso tempo ad attaccare Maria. La Monsé a questo punto si è difesa, ...

