Olivia Wilde: "Don't Worry, Darling farà capire al pubblico quanto raramente vede il piacere femminile" (Di venerdì 10 dicembre 2021) 'Perché non c'è più del buon sesso nei film?' si chiede Olivia Wilde, che promette di rimediare col suo prossimo film da regista, l'atteso Don't Worry, Darling. Olivia Wilde promette tanto sesso e un punto di vista femminile sul piacere nel suo prossimo lavoro da regista, Don't Worry, Darling, che colmerà una lacuna cinematografica sulla rappresentazione dell'intimità sul grande schermo. Olivia Wilde, protagonista della copertina di Vogue, ha definito la sua seconda regia Don't Worry, Darling all'equivalente de "La mistica della femminilità sotto acido". Al centro del thriller psicologico ambientato negli anni '50 troviamo una casalinga che vive con il ...

