Michele Merlo: partono le indagini per la sua morte (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo la morte del cantante lanciato ad Amici Michele Merlo per una leucemia fulminante, sono partite le indagini contro alcuni medici. La famiglia sostiene che diversi dottori non abbiano avuto la competenza di prendere in mano la situazione e comprenderne la gravità. Un primo nome iscritto nel registro come indagato per la morte del cantante 28enne. Primo indagato per la morte di Michele Merlo Venuto a mancare il 6 giugno 2021 per una leucemia fulminante, Michele Merlo, cantante lanciato ad "Amici" il talent show di Maria De Filippi. Aveva solo 28 anni quando la brutta malattia l'ha portato lontano dalla propria famiglia e dall'amata fidanzata. Il padre ha deciso di battersi per ottenere giustizia per suo ...

