Messina | sovrappeso nei rifiuti speciali Truffa ai danni dell' ospedale Papardo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Messina sovrappeso

Gazzetta del Sud - Edizione Messina

L'attività investigativa è stata eseguita, sotto la direzione della Procura della Repubblica di, mediate l'effettuazione di accertamenti tecnici e la disamina della documentazione ...Scontri interni pure le due vice - capoliste Gelbison, contro l'Fc, e, al cospetto del ... dalle foto tuttavia sembrato ine quindi con qualche kg da smaltire per tornare al peso - ...I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno scoperto una truffa a danno dell'ospedale Papardo di Messina, con riferimento alla raccolta, trasporto ...I dati che vedono la Sicilia con il tasso di persone in sovrappeso più alto in Italia. Parlano gli esperti: «La pandemia ha provocato danni enormi» ...