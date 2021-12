Juve stabile in Borsa: titolo recupera dopo il crollo in mattinata (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Juventus risale in Borsa e chiude in sostanziale equilibrio a Piazza Affari, nell’ultimo giorno di contrattazione per quanto riguarda i diritti sull’aumento di capitale da 400 milioni lanciato dal club nelle scorse settimane. Il titolo del club bianconero ha chiuso la giornata in crescita dello 0,58% a 0,4180 euro per azione, dopo aver toccato anche L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lantus risale ine chiude in sostanziale equilibrio a Piazza Affari, nell’ultimo giorno di contrattazione per quanto riguarda i diritti sull’aumento di capitale da 400 milioni lanciato dal club nelle scorse settimane. Ildel club bianconero ha chiuso la giornata in crescita dello 0,58% a 0,4180 euro per azione,aver toccato anche L'articolo

