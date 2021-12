**Covid: Cruciani, ‘nostro ascoltatore no vax intubato, chi augura morte è una testa di c…’** (2) (Di venerdì 10 dicembre 2021) (Adnkronos) – Dall’ospedale, le notizie non sono buone. “Mi ha mandato una specie di foto in cui la saturazione era a 74, e pare che l’abbiano ricoverato con la saturazione a 56”, dice Cruciani. “Abbiamo notizie de relato dalla figlia che ci riferiscono che è intubato, all’inizio non si voleva fare nemmeno intubare, e pare che la situazione sia grave, non risponda alle cure”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 dicembre 2021) (Adnkronos) – Dall’ospedale, le notizie non sono buone. “Mi ha mandato una specie di foto in cui la saturazione era a 74, e pare che l’abbiano ricoverato con la saturazione a 56”, dice. “Abbiamo notizie de relato dalla figlia che ci riferiscono che è, all’inizio non si voleva fare nemmeno intubare, e pare che la situazione sia grave, non risponda alle cure”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

