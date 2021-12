Carmen Consoli e il figlio avuto con il seme anonimo | “L’ho scelto con le caratteristiche che preferivo”

(Di venerdì 10 dicembre 2021)confessa al ‘Corriere della Sera‘ che vorrebbe che ilcon un’inseminazione effettuata a Londra, conoscesse un giorno il suo padre naturale. “Ho fatto questo intervento a Londra proprio perché c’è la possibilità di poter far conoscere a questi bambini il proprio padre. Quando lui avrà quindici anni per legge conoscerà, se vorrà, il suo papà”, dice la cantautrice catanese.e ilcon ledel padre Ilsi chiama Carlo Giuseppe, “è un bambino che oggi ha otto anni, ha una bella testa, è molto portato per la matematica. Adesso è arrivato anche a capire il meccanismo delle radici quadrate. Non perché sia un genio, solo perché è appassionato e ...

Carmen Consoli, mamma grazie alla fecondazione assistita, vorrebbe che un giorno suo figlio conoscesse il padre biologico ...
La cantante Carmen Consoli desidera che il figlio nato da fecondazione assistita, Carlo Giuseppe incontri il suo padre biologico ma al momento il ragazzo non ne vuole sapere ...